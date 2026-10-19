Helmond Sport opent vernieuwd Supportershome

Helmond Sport heeft afgelopen vrijdag zijn vernieuwde Supportershome heropend. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC Breda kwamen supporters en betrokkenen samen in het Supporterscafé. Het vernieuwde café kreeg onder meer nieuwe sfeer- en discoverlichting. De avond stond in het teken van historie en clubgevoel.

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Het Supportershome van Helmond Sport heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Op initiatief van bestuurslid William Verkoelen zijn historische wedstrijdshirts, foto’s en andere bijzondere clubitems toegevoegd. Hiermee krijgt de rijke geschiedenis van de club een prominente plek.

Tijdens de heropening afgelopen vrijdag is een nieuw element onthuld: moderne sfeer- en discoverlichting. Deze aanpassing, gerealiseerd met Elektro Vogels en VGLpro, geeft het Supporterscafé een extra sfeervolle uitstraling. Supporters konden tijdens de Open Dag in de zomer al kennismaken met eerdere vernieuwingen.

Feestelijke opening

De heropening werd bijgewoond door een volle zaal met supporters en genodigden. Algemeen Manager David Golverdingen sprak zijn waardering uit voor alle betrokkenen die aan het vernieuwde Supportershome hebben meegewerkt. Na een gezamenlijke aftelling werd de nieuwe verlichting officieel onthuld.

Ook Jorge Andrade van Elektro Vogels sprak tijdens de ceremonie. Het moment van de onthulling maakte de feestelijke avond compleet. Met deze vernieuwde ruimte wil Helmond Sport een plek bieden waar supporters samenkomen en herinneringen maken.

Betrokkenheid en samenwerking

De vernieuwingen zijn mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, supporters en partners zoals Elektro Vogels, VGLpro en Bavaria. Hun namen zijn vereeuwigd op de achterkant van een speciaal wedstrijdshirt. De heropening benadrukte de sterke verbondenheid binnen de club.

Met het vernieuwde Supportershome heeft Helmond Sport een plek gecreëerd waar de historie van de club tot leven komt en nieuwe verhalen geschreven worden. Het Supporterscafé is klaar voor nog veel meer mooie avonden.