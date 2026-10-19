Literaire voorstelling in Heeze geannuleerd

De voorstelling 'Geef me de ruimte' over Thea Beckman gaat donderdag niet door.

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Door omstandigheden is de literaire voorstelling 'Geef me de ruimte' in Heeze geannuleerd. De voorstelling, die gepland stond voor donderdag 22 oktober in theater 't Perron, zou gaan over het leven en werk van kinderboekenschrijfster Thea Beckman.

Het evenement was georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal. Mensen die al kaarten hadden besteld, krijgen bericht over de restitutie van het aankoopbedrag. Hoe lang dit proces zal duren, is niet bekendgemaakt.

't Perron in Heeze zou de locatie zijn voor de voorstelling. De organisatie heeft geen verdere details gegeven over de oorzaak van de annulering of mogelijke alternatieve data.

Belangstellenden die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de bibliotheek. Tot nu toe is er geen nieuwe datum aangekondigd voor de voorstelling.