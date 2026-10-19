Literaire voorstelling over Thea Beckman in Heeze geannuleerd

De literaire voorstelling ‘Geef me de ruimte’ over Thea Beckman, gepland op 22 oktober in Heeze, is geannuleerd.

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De voorstelling zou donderdagavond plaatsvinden in cultureel centrum ’t Perron. Het evenement was gewijd aan het leven en werk van kinderboekenschrijfster Thea Beckman.

Vanwege omstandigheden is de voorstelling afgelast. Er is geen verdere toelichting gegeven op de reden van de annulering.

Bezoekers die hun tickets via Bibliotheek Dommeldal hebben gekocht, ontvangen bericht over de terugbetaling. Hoe dit precies geregeld wordt, is nog niet bekendgemaakt.

Voorlopig is niet duidelijk of de voorstelling op een later moment alsnog wordt gehouden.