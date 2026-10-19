Podcast en seminar over vrouwengezondheid in Heeze

In een nieuwe podcast vertelt Jeanne van de Loo uit Heeze over vrouwengezondheid en de overgang. Ze deelt praktische tips om gezond en vitaal te blijven. Op 12 november 2026 geeft zij ook een seminar in Cultureel Centrum ’t Perron.

Gevonden voor jou

De podcast gaat over de invloed van de overgang op de gezondheid van vrouwen tussen de 45 en 65 jaar. Jeanne van de Loo, eigenaar van praktijk GoedGewicht, bespreekt hoe hormonale veranderingen bijdragen aan gezondheidsrisico’s zoals diabetes, hart- en vaatziekten en osteoporose.

Tijdens het gesprek deelt Jeanne haar kennis en geeft tips over voeding, beweging en leefstijl. Het doel is niet alleen een gezond gewicht, maar ook het verbeteren van de kwaliteit van leven. De podcast wordt gepresenteerd door Dianne Koevoets, met techniek verzorgd door Erik-Jan de Sterke.

Seminar in Heeze

Op donderdag 12 november 2026 is er een seminar in Cultureel Centrum ’t Perron in Heeze. Jeanne van de Loo gaat dieper in op de overgang en gezond ouder worden. Ook een huisarts en praktijkondersteuner van Huisartsenpraktijk Strabrecht zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het seminar begint om half acht ’s avonds in de bovenzaal. De entree kost 8,50 euro en bezoekers krijgen koffie of thee bij aanvang. De bijeenkomst is bedoeld voor vrouwen die meer willen weten over hun gezondheid. Partners zijn ook welkom.

Zowel de podcast als het seminar richten zich op één centrale vraag: hoe kun je zelf bijdragen aan een gezond en vitaal leven, tijdens en na de overgang?