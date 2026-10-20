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Evenementenvergunning verleend voor Markt in Veghel
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor evenementen op 6 en 7 november op de Markt in Veghel. Het gaat om de Pre 11-11-viering en het afscheid van de Prins.
De evenementen vinden plaats op Markt 30-31 in Veghel. Met de Pre 11-11-viering wordt vooruitgeblikt op het carnavalsseizoen, terwijl tijdens het afscheid van de Prins de huidige carnavalsvorst wordt uitgezwaaid.
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