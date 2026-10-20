Asbesthoudende kit verwijderd in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is asbesthoudende kit verwijderd op meerdere locaties. Het gaat om percelen aan de Petershemstraat, St. Jorisstraat, Schoolstraat en Sprenger van Eijkstraat.

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De melding over het verwijderen van de kit is op 15 oktober 2026 ontvangen en afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Het gaat om kit die asbest bevatte, een stof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom zorgvuldig verwijderd moet worden.