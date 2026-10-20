Kleur van deur en kelderhekken bij monument in Grave mogelijk gewijzigd

Er is een aanvraag gedaan om de kleur van een deur en kelderhekken van een monumentaal pand aan de Rogstraat in Grave te veranderen. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 16 oktober ontvangen.

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Het gaat om een monumentale activiteit aan het pand op Rogstraat 43. De aanvraag betreft een wijziging van de kleur van de toegangsdeur en kelderhekken. De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaardprocedure, waarbij de beslistermijn acht weken bedraagt. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd.