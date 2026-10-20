Rolsteiger komt tijdelijk in Steenstraat Boxmeer

Van 16 tot en met 18 november 2026 wordt een rolsteiger geplaatst in de Steenstraat in Boxmeer. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft hiervoor toestemming gegeven.

Gevonden voor jou

De rolsteiger komt bij Steenstraat 78a en is bedoeld voor werkzaamheden op die locatie. Het besluit is genomen op 15 oktober 2026 en betreft een zogenaamde objectvergunning. De gemeente regelt dit soort vergunningen om te zorgen dat bouwwerkzaamheden goed worden uitgevoerd en geen hinder veroorzaken.