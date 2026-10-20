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Eetcafé in Boxtel mag incidenteel meer geluid maken

Bij Eetcafé De Oude Ketting in Boxtel mogen binnenkort incidentele festiviteiten plaatsvinden met extra geluid. Het gaat om vrijdag 30 oktober en vrijdag 4 december.

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De gemeente Boxtel heeft toestemming gegeven voor twee evenementen aan de Bosscheweg 74. Op 30 oktober mag het eetcafé van vijf uur ’s middags tot middernacht meer geluid maken. Op 4 december geldt dit van acht uur ’s avonds tot één uur ’s nachts. Deze ontheffing valt onder de gemeentelijke geluidsregels.

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