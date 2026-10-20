Valkenswaard onderzoekt behoefte aan elektrische deelauto's

De gemeente Valkenswaard wil weten hoe inwoners denken over elektrische deelauto's. Een vragenlijst moet inzicht geven in de behoefte en voorwaarden voor gebruik. Op de Valkenierstraat zijn al twee deelauto’s beschikbaar.

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Om een groene leefomgeving en betere bereikbaarheid te realiseren, onderzoekt Valkenswaard de mogelijkheden van deelmobiliteit. In opdracht van de gemeente voert MobiGo een interessescan uit. De uitkomsten helpen bij het ontwikkelen en uitbreiden van deelauto’s in de regio.

Onderzoek naar gebruiksvoorwaarden

Inwoners worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit geldt ook voor mensen die geen interesse hebben in deelmobiliteit, omdat hun feedback belangrijk is voor een compleet beeld. De gemeente wil weten onder welke voorwaarden deelauto’s aantrekkelijk zijn en of deze een alternatief kunnen bieden voor een tweede auto.

Deelauto’s op Valkenierstraat

Op het parkeerterrein van Van Herlaerhof aan de Valkenierstraat staan al twee elektrische deelauto’s klaar. Inwoners kunnen deze na een introductie gebruiken om deelmobiliteit zelf te ervaren. Zo wordt getest of deze duurzame optie breder inzetbaar is.

Door deelauto’s te gebruiken, betalen inwoners alleen voor het daadwerkelijke gebruik. Dit kan zorgen voor minder auto’s en meer efficiënt gebruik van openbare ruimte. Het draagt bij aan een duurzamere en leefbare gemeente.

De vragenlijst is tot en met 6 november 2026 in te vullen. Meer informatie over deelmobiliteit is beschikbaar via de websites van de gemeente en MobiGo.