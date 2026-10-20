Gemeente Waalre met nieuwe aanpak laadpalen

Sinds juli werkt Waalre volgens een nieuwe werkwijze voor het plaatsen van laadpalen. De gemeente is aangesloten bij een provinciale concessie, waardoor Vattenfall alle openbare laadpalen beheert. Dit moet zorgen voor een dekkend netwerk en gelijke laadtarieven.

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De gemeente Waalre probeert met de nieuwe aanpak te voldoen aan de groeiende vraag naar laadpalen door het toenemende aantal elektrische auto's. Sinds juli is de gemeente onderdeel van een concessie van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Daarin is Vattenfall via een Europese aanbesteding geselecteerd om de laadpalen te plaatsen en beheren.

Door deze samenwerking gelden er in de hele gemeente dezelfde tarieven. Daarnaast wordt met behulp van data bepaald waar nieuwe laadpalen nodig zijn. Het doel is dat er op loopafstand een laadmogelijkheid beschikbaar is. Inwoners van Waalre kunnen reageren op voorgestelde laadlocaties voordat deze definitief worden bepaald.

Reacties op laadlocaties

Van 26 oktober tot en met 9 november 2026 kunnen inwoners hun mening geven over de voorgestelde locaties. Dit kan via de website van de gemeente. Hoewel de locaties in principe vaststaan, worden reacties meegenomen om kleine aanpassingen te doen indien nodig. Vanaf 26 oktober zullen de nieuwe laadpalen geplaatst worden.

Zelf een laadpaal aanvragen op een specifieke locatie is niet meer mogelijk. Voorheen konden inwoners een laadpaalaanbieder aandragen, maar dat is veranderd. Wel kan via de website nog behoefte aan een nieuwe laadpaal worden doorgegeven.

Problemen met stroomvoorziening

Netcongestie, problemen met het elektriciteitsnet, speelt ook in Waalre. Toch is de stroomvoorziening voor openbare laadpalen in de gemeente al geregeld door eerdere afspraken met netwerkbeheerder Enexis. Dit voorkomt vertragingen in het plaatsen van laadpalen.