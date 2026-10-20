Publieke raadpleging voor Beleidsplan Ruimte Wuustwezel gestart

In Wuustwezel is een publieke raadpleging gestart over het Beleidsplan Ruimte. Tot en met 30 december 2026 kunnen inwoners hun mening geven over de plannen.

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Het Beleidsplan Ruimte Wuustwezel bevat een conceptnota en een scopingsnota. Deze laatste geeft onder meer informatie over het onderzoeksgebied en de thema’s die worden onderzocht voor het milieueffectrapport (MER).

De publieke raadpleging biedt inwoners de kans om opmerkingen en ideeën te delen. Meer informatie over de plannen is te vinden op de website van de gemeente Wuustwezel.