Stroomstoring in Breda door graafwerkzaamheden

De stroomstoring in Breda is opgelost. Minder dan honderd adressen zaten vanochtend zonder stroom door graafwerkzaamheden. De storing begon om tien voor tien en was om tien voor twaalf verholpen.

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De stroomstoring in Breda ontstond door graafschade. Daarbij werd een kabel beschadigd tijdens graafwerkzaamheden. Dit zorgde ervoor dat een deel van de stad tijdelijk zonder elektriciteit zat.

Volgens de netbeheerder ging het om minder dan honderd adressen in het postcodegebied 4812. De storing werd sneller opgelost dan aanvankelijk verwacht, aangezien de oorspronkelijke prognose uitging van kwart voor twee vanmiddag.