Mantelzorgers centraal in Week van de Mantelzorg

Mantelzorgers staan in de gemeente Moerdijk centraal tijdens de Week van de Mantelzorg. Met activiteiten zoals een verwendag wordt aandacht besteed aan ontmoeting, ontspanning en de mantelzorgers zelf.

Gevonden voor jou

Boodschappen doen, meegaan naar de huisarts of helpen met administratie: het zijn voorbeelden van mantelzorg die vaak vanzelfsprekend lijken. Toch kan het zorgen voor een ander veel vragen, vooral als het wordt gecombineerd met werk, een gezin of andere verplichtingen.

Tijdens de Week van de Mantelzorg organiseert de gemeente Moerdijk diverse activiteiten om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Op 7 november is er een verwendag bij De Lindonk 153 in Zevenbergen. Deze dag wordt geopend door wethouder Pauline Joosten. Vervolgens kunnen mantelzorgers genieten van ontspanning, elkaar ontmoeten en even tot rust komen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Buiten deze speciale week kunnen mantelzorgers in de gemeente Moerdijk terecht bij Mantelzorg Moerdijk. Daar is informatie, advies en ondersteuning beschikbaar. Ook als je twijfelt of jouw zorg onder mantelzorg valt, kun je hier hulp vinden. Voor wie liever digitale informatie wil, is er een website met handige tips en ondersteuning.

Waardering aanvragen

De gemeente Moerdijk biedt mantelzorgers extra waardering met de mantelzorgwaardering. Deze kan worden aangevraagd tussen 10 november en 10 februari via de website van Mantelzorg Moerdijk. Hiermee onderstreept de gemeente het belang van mantelzorg.

Meer informatie over de Week van de Mantelzorg, de ondersteuning en de mantelzorgwaardering is te vinden op de website van Mantelzorg Moerdijk.