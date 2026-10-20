Bordspellenclub Kingmakers viert tweejarig jubileum

Bordspellenclub Kingmakers in Heeze viert woensdag haar tweejarig bestaan met een gezellige avond vol bordspellen in Dorpshuis ’t Perron. De inloop begint om kwart over zeven en de toegang is gratis.

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De bordspellenclub uit Heeze heeft in twee jaar tijd een vaste plek veroverd in de lokale gemeenschap. Het afgelopen jaar kwamen de leden maar liefst 27 keer bijeen, waarbij in totaal 117 spellen op tafel verschenen. Van die spellen waren er 71 verschillende titels, waaronder de favorieten Rebirth en Catan, die elk zeven keer gespeeld werden.

Ook tijdens de zomervakantie bleven de spelers actief. Klassiekers zoals Carcassonne deden het goed, en de club lijkt met de jaren alleen maar populairder te worden. Het jubileum wordt echter bewust klein gehouden, met een avond die draait om de kern: samen spelen en plezier maken.

Plannen voor een spellenkast

Voor het komende jaar heeft Kingmakers ambitieuze plannen. Zo zijn er gesprekken gaande over een eigen spellenkast in Dorpshuis ’t Perron. Deze kast zou niet alleen tijdens de clubavonden gebruikt kunnen worden, maar ook door andere bezoekers van het dorpshuis.

Woensdagavond is iedereen welkom om mee te spelen en een kijkje te nemen bij de bordspellenclub. Aanmelden vooraf is niet nodig. De avond begint om 19.15 uur en de entree is gratis.