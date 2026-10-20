Zonnepark De Melkbussen levert nu stroom

Zonnepark De Melkbussen is half oktober opgeleverd en wekt nu zonnestroom op.

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Het nieuwe zonnepark in Heerle is eerder aangesloten op het stroomnet dan gepland. Dankzij een droge en zonnige zomer verliep de bouw sneller dan verwacht. Hierdoor kan het park nog profiteren van de laatste zonnige dagen van het jaar.

Het project is officieel afgerond, maar er is nog werk te doen in de omgeving. De komende maanden legt de eigenaar een ecologische verbindingszone aan. Dit is een strook natuur die leefgebieden van planten en dieren met elkaar verbindt.

Melkbussen keren terug

Ook worden de karakteristieke melkbussen, waar het park zijn naam aan dankt, binnenkort teruggeplaatst. Het zonnepark draagt nu al bij aan duurzame energieopwekking in de regio.