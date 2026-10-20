Woningisolatiesubsidie Land van Cuijk voor lage inkomens stopt

De gemeente Land van Cuijk heeft de subsidieregeling voor woningisolatie ingetrokken. Deze regeling was bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot tweemaal het sociaal minimum.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. De regeling werd beëindigd om ervoor te zorgen dat inwoners op een verantwoorde manier gebruik maken van gemeentelijke subsidiemogelijkheden. Het intrekken van de regeling gaat in op de dag na de bekendmaking.