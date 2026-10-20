Boerenlunch in Asten en Someren tegen criminaliteit

In Asten en Someren heeft een Boerenlunch plaatsgevonden om criminaliteit in het buitengebied aan te pakken. Ongeveer vijftig inwoners en ondernemers gingen daar in gesprek over het herkennen en melden van verdachte situaties en het beveiligen van hun erf.

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Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers tips over hoe zij signalen van verdachte situaties beter kunnen herkennen en actie kunnen ondernemen. Ook werd besproken hoe zij hun omgeving veiliger kunnen maken. Het initiatief richtte zich specifiek op het buitengebied van de twee gemeenten.

Uit onderzoek blijkt dat 61 procent van de boeren en tuinders in Brabant en Zeeland weleens slachtoffer is geweest van diefstal of inbraak. Daarnaast wordt één op de vijf boeren benaderd met verdachte aanbiedingen voor de verhuur van stallen, kassen of schuren. Criminaliteit in deze gebieden wordt echter niet altijd gemeld, waardoor de omvang van het probleem lastig in kaart te brengen is.

Preventieve gesprekken en stickers

Om de veiligheid te vergroten, voeren de gemeenten Asten en Someren de komende maanden preventieve gesprekken met inwoners en ondernemers. Tijdens deze gesprekken worden stickers uitgedeeld met de tekst: ‘Nee, geen (drugs)criminaliteit op ons erf’. Met deze stickers willen de gemeenten het bewustzijn vergroten en het gesprek over criminaliteit en risico’s stimuleren.

De gemeenten benadrukken het belang van melden. Verdachte situaties kunnen worden gemeld via het meldpunt van de gemeente Someren of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Het doel is om criminaliteit beter in beeld te krijgen en de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.