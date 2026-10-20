Prinses Laurentien brengt bezoek aan Oss

Prinses Laurentien heeft op 14 oktober Oss bezocht. Ze bezocht de vluchtelingenopvang Thuis in Oss en Het Warenhuis, waar ze meer leerde over laaggeletterdheid en sprak met inwoners over de toeslagenaffaire.

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Het bezoek van prinses Laurentien begon bij Stichting Thuis in Oss, gevestigd aan de Macharenseweg. Hier werd ze verwelkomd door burgemeester Froukje de Jonge. Directeur Angelo Schuurmans vertelde over de aanpak van Thuis in Oss, waarbij vluchtelingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun tijdelijke verblijf.

Later ging de prinses naar Het Warenhuis in het centrum van Oss. Daar bezocht ze De Beleving, een ruimte waar bezoekers ervaren hoe moeilijkheden met lezen en schrijven voelen. Prinses Laurentien heeft zich jarenlang ingezet voor het verminderen van laaggeletterdheid en richtte in 2004 de Stichting Lezen en Schrijven op.

Gesprekken met inwoners

Tijdens haar bezoek aan Het Warenhuis sprak prinses Laurentien met inwoners van Oss die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Zij deelden hun ervaringen en de impact daarvan op hun leven. De prinses zet zich al langere tijd in voor oplossingen die recht doen aan de behoeften van gedupeerden.

Met haar bezoek benadrukte prinses Laurentien het belang van initiatieven die laaggeletterdheid aanpakken en steun bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. De gemeente Oss heeft haar aanpak op deze gebieden uitgebreid toegelicht.