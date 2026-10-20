Ben van Bilzen geëerd met 'eigen boulevard' bij NAC

Ben van Bilzen, clubicoon van NAC Breda, is dinsdag verrast met een plaquette, 900 kaarten en videoboodschappen ter ere van zijn 80ste verjaardag.

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Het spelershome van NAC Breda was dinsdag het decor van een bijzondere viering. Ben van Bilzen, al decennia een vertrouwd gezicht bij de club, werd op zijn 80ste verjaardag geëerd met een plaquette. De gang naar de kleedkamers en zijn materiaalruimte heet voortaan de 'Ben van Bilzen Boulevard'. Daarnaast kreeg hij maar liefst 900 kaarten en werd hij gefeliciteerd via videoboodschappen van oud-spelers en trainers.

De feestelijkheden begonnen met een ontvangst en een toespraak van operationeel directeur Edgar Mol. Ben reageerde zichtbaar verrast op de grote opkomst en de vele kaarten. Na het aansnijden van een taart met zijn foto, werden hem videoboodschappen getoond van onder anderen oud-spelers Kenny van der Weg en Matthew Amoah. "Ze zijn me nooit vergeten," zei Ben geëmotioneerd.

Al 54 jaar verbonden aan NAC

Ben kijkt terug op zijn lange carrière bij NAC. Hij begon 54 jaar geleden als jeugdleider en raakte later betrokken bij het materiaalbeheer. In de jaren negentig koos hij ervoor om fulltime bij de club te werken. "Ik kon van mijn hobby mijn werk maken, en dat is het nog steeds," vertelt hij. Zijn betrokkenheid bij de club is onmiskenbaar en hij geniet er nog altijd van.

Afgelopen vrijdag, rondom de wedstrijd tegen Helmond Sport, werd Ben al in het zonnetje gezet. Bij het uitvak hing een spandoek en na de wedstrijd mocht hij samen met supporters het clublied zingen. "Ik moest flink brullen, maar gelukkig zongen ze mee," lacht Ben.

Een emotionele dag

De viering in het spelershome maakte veel indruk op Ben. Algemeen directeur Remco Oversier benadrukte hoe belangrijk Ben is voor de club. "Zonder Ben is er geen NAC, en zonder NAC is er geen Ben," zei hij. Na afloop van de videoboodschappen keek Ben zichtbaar geëmotioneerd rond. "Ik had wel iets verwacht, maar niet dit. Echt heel mooi," aldus Ben.