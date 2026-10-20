Drukte bij paspoortaanvragen, vraag op tijd aan

Veel paspoorten en identiteitskaarten verlopen dit jaar. Door de drukte kan het aanvragen langer duren. Vakantiegangers wordt daarom aangeraden hun paspoort of identiteitskaart op tijd te vernieuwen.

Gevonden voor jou

Het is druk bij de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten. Dit komt doordat veel documenten dit jaar verlopen. Tien jaar geleden werden ze voor het laatst verlengd, wat nu voor een piek in aanvragen zorgt.

Gemeenten waarschuwen dat je niet te lang moet wachten. De verwerkingstijd kan oplopen door de grote hoeveelheid aanvragen. Dit kan gevolgen hebben voor je reisplannen als je niet op tijd een geldig document hebt.

Zelf aanvragen en ophalen

Een paspoort of identiteitskaart moet je persoonlijk aanvragen en ophalen. Het is belangrijk om dit ruim voor je vertrek te doen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan op het moment dat je gaat reizen.