Stroomstoring in Someren: herstel verwacht rond acht uur

De stroomstoring in Someren is opgelost. Minder dan 25 adressen hadden sinds kwart voor vijf vanmiddag last van de storing. Om half zeven was het probleem verholpen.

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De storing begon rond kwart voor vijf vanmiddag en trof bijna 25 adressen in postcodegebied 5711. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet.

De netbeheerder had verwacht de storing om acht uur vanavond op te lossen, maar het probleem was al eerder verholpen, namelijk om half zeven.