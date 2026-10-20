Deurne evalueert veiligheidsaanpak centrum

De gemeente Deurne onderzoekt hoe inwoners, ondernemers en bezoekers de veiligheid in het centrum ervaren. Cameratoezicht en andere maatregelen worden hierbij geëvalueerd.

Gevonden voor jou

De gemeente Deurne wil weten hoe mensen de huidige veiligheidsaanpak in het centrum en de directe omgeving ervaren. Hierbij gaat het om de inzet van maatregelen zoals cameratoezicht, maar ook overlast en het algemene gevoel van veiligheid.

Om dit te onderzoeken is er een vragenlijst opgesteld. De antwoorden van de deelnemers worden gebruikt in een evaluatie die wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.