Samen Duurzaam biedt hulp bij verduurzaming in Best

In Buurthuis Kadans in Best kun je gratis advies krijgen over verduurzaming. Best Duurzaam en de LEVgroep organiseren daar inloopbijeenkomsten voor inwoners, waar ook huurders welkom zijn.

Gevonden voor jou

Wil je energie besparen, je woning comfortabeler maken of meer weten over verduurzaming? Bij Samen Duurzaam in Buurthuis Kadans in Best krijg je gratis informatie en advies. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen over onderwerpen zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en subsidies.

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag 30 oktober, 27 november en 18 december, steeds van één uur tot drie uur ’s middags. Aanmelden is niet nodig. Het buurthuis is te vinden aan de Sint Jozefstraat 1 in Best.

Praktische tips voor huurders

Ook huurders zijn welkom bij Samen Duurzaam. Zij krijgen praktische tips om energie te besparen, zoals het gebruik van tochtstrips of energiebesparende verlichting. De organisatie wil zo bijdragen aan een lagere energierekening voor iedereen.

Repair Café aanwezig

Tijdens dezelfde tijden is ook het Repair Café in Buurthuis Kadans actief. Vrijwilligers bieden daar gratis hulp bij het repareren van kapotte apparaten en spullen. Zo voorkom je dat je iets weggooit of vervangt, wat goed is voor het milieu en je portemonnee.

Heb je vragen over Samen Duurzaam? Dan kun je contact opnemen via het energieloket van Best Duurzaam. Mailen kan naar: [email protected].