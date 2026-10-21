Overheid lanceert campagne voor noodsituaties

De overheid heeft een nieuwe campagne gelanceerd om mensen te helpen zich beter voor te bereiden op noodsituaties. Met prikkelende vragen en praktische tips wil de Denk vooruit-campagne zorgen dat iedereen weet wat te doen in de eerste 72 uur van een crisis.

Gevonden voor jou

Ruim vier op de tien mensen heeft inmiddels actie ondernomen om voorbereid te zijn op noodsituaties. Toch zijn er nog zaken die vaak worden vergeten, zoals het hebben van contant geld in huis als pinnen door een cyberaanval niet mogelijk is. De Denk vooruit-campagne richt zich op zulke vragen om mensen aan te zetten tot nadenken en actie.

De overheid benadrukt dat ze alles doet om mensen in acute nood te helpen, maar dat ze niet overal tegelijk kan zijn. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf maatregelen nemen. Door voorbereid te zijn, weet je wat je moet doen en hoe je elkaar kunt helpen in de eerste cruciale uren van een noodsituatie.

Drie stappen voor voorbereiding

De campagne biedt drie eenvoudige stappen om beter voorbereid te zijn. Stap één is het aanleggen van een noodvoorraad met water, eten, medicijnen en andere essentiële zaken. Vergeet hierbij niet aan huisdieren, babyvoeding of wc-papier te denken.

Stap twee is het maken van afspraken met je gezin of omgeving. Bijvoorbeeld hoe je elkaar bereikt of wie er extra hulp nodig heeft. Een noodplan kan hierbij helpen om alles overzichtelijk vast te leggen.

Stap drie draait om het gesprek aangaan met je omgeving. Door te praten met buren, familie en vrienden kun je ontdekken wie zorg nodig heeft of hoe jullie elkaar kunnen ondersteunen in geval van nood.

Met deze stappen wil de campagne mensen stimuleren om vooruit te denken en samen sterker te staan in noodsituaties.