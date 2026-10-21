Amergebied krijgt nieuw plan voor geluid

De gemeente Geertruidenberg heeft een nieuw plan opgesteld voor het Amergebied. Dit plan moet zorgen voor minder geluidsoverlast en duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen.

Gevonden voor jou

Uit onderzoek blijkt dat aan de noordzijde van het Amergebied sprake is van een theoretische overschrijding van de geluidszone. Deze overschrijding komt door gewijzigde rekentechnieken en niet doordat er meer geluid wordt geproduceerd. Belangrijk is dat er geen overschrijding is richting de woonkern Geertruidenberg en dat de geluidsnormen bij woningen niet worden overschreden.

Aanleiding en problemen

De gemeenteraad vroeg in 2025 om een geluidproductieplafond in het Amergebied. Als voorbereiding hierop is onderzocht hoe de situatie nu is. Daarbij bleek dat de huidige geluidszone niet goed aansluit op de vergunde situatie. Hierdoor kunnen op dit moment geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor ontwikkelingen in het gebied.

Toekomstige energieprojecten

In het Amergebied staan belangrijke energieprojecten gepland, zoals de uitbreiding van het bestaande 380 kV-station, een nieuwe hoogspanningsverbinding Krimpen/Crayestein en de aanlanding van Nederwiek 3. Voordat deze projecten verder kunnen, moet de gemeente eerst het probleem met de geluidszone oplossen.

Plannen voor verbetering

De gemeente werkt aan een geluidreductieplan en bekijkt of de geluidszone aangepast kan worden aan de vergunde situatie. Het plan bevat ook regels voor toekomstige ontwikkelingen, zodat vergelijkbare situaties in de toekomst worden voorkomen. Het doel is om de leefbaarheid in het gebied te waarborgen.

De huidige situatie veroorzaakt geen extra geluid voor omwonenden.