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Dode beuk in Raamsdonksveer mag worden gekapt

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het kappen van een dode beuk aan de Wilhelminalaan 17 in Raamsdonksveer.

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De vergunning is verleend op 12 oktober 2026. Het gaat om het vellen van een houtopstand, wat betekent dat de boom volledig wordt verwijderd. De gemeente heeft vastgesteld dat de beuk niet meer gezond is en daarom gekapt moet worden.

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