Nieuwbouwwoning mogelijk tussen Bredaseweg 24 en 26 in Zundert

Een nieuwbouwwoning tussen de Bredaseweg 24 en 26 in Zundert is een stap dichterbij. Het omgevingsplan hiervoor is op 13 oktober 2026 gewijzigd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

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Het plan is aangepast ten opzichte van een eerder ontwerp. De wijzigingen zijn opgenomen in een toelichting die bij het nieuwe plan is gevoegd. De gemeente heeft inwoners en betrokken partijen via een omgevingsdialoog de kans gegeven om mee te denken over het plan.