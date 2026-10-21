Herinrichting Oranjeplein in Zundert: autovrij deel en nieuwe laadplekken

Het Oranjeplein in Zundert krijgt een nieuwe inrichting. Het plein wordt deels autovrij en er komen nieuwe plekken voor elektrische laadpalen. De werkzaamheden zijn afgestemd met bewoners en de Stichting Bloemencorso Zundert.

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De herinrichting van het Oranjeplein in Zundert omvat onder meer een autovrij deel bij de woningen 8 tot en met 19 en een verplichte rijrichting met één in- en uitrit. Ook worden laadplekken voor elektrische voertuigen verplaatst naar een locatie bij de bushalte aan de Molenstraat. Daarnaast wordt een parkeerplaats voor een deelauto opgeheven. Het nieuwe ontwerp draagt bij aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en vergroening van de omgeving.