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Theo Kappébos krijgt officiële straatnaam in Valkenswaard

In Valkenswaard is de naam 'Theo Kappébos' vastgesteld voor een nieuwe straat. Dit besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente.

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Het straatnaambesluit is gebaseerd op de gemeentelijke verordening voor naamgeving en nummering. De officiële vaststelling vond plaats op 6 oktober 2026. Hiermee krijgt het Theo Kappébos een formele plek in het straatbeeld van Valkenswaard.

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