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Kosteloos trouwen in Sint-Michielsgestel op maandagochtend

In Sint-Michielsgestel kun je op maandagochtend om negen uur en half tien gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dit kan alleen bij de balie van het gemeentehuis aan het Meanderplein.

Gevonden voor jou

Voor uitgebreide ceremonies zijn er ruimere tijden beschikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen negen uur 's ochtends en acht uur 's avonds. Flitsceremonies, korte plechtigheden, kunnen plaatsvinden van maandag tot en met donderdag van negen uur 's ochtends tot vier uur 's middags. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op erkende feestdagen en kan in bijzondere gevallen ook op andere momenten gesloten zijn.

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