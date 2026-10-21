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Verkeersmaatregelen voor intocht Sinterklaas in Ossendrecht
Op 14 november worden in Ossendrecht verkeersmaatregelen genomen vanwege de intocht van Sinterklaas. Deze gelden van twee uur ’s middags tot negen uur ’s avonds.
De maatregelen zijn van toepassing op het centrum van Ossendrecht. Het verkeer kan hinder ondervinden tijdens de genoemde tijden. Voor een volledig overzicht van de getroffen maatregelen kun je de website van de gemeente raadplegen.
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