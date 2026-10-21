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Kabels en leidingen bij Burgemeester Moorsstraat in Hoogerheide
In Hoogerheide is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats bij de Burgemeester Moorsstraat 14. Het gaat om het aanleggen, vervangen of aanpassen van kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor telecomvoorzieningen. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden.
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