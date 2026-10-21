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Kabels en leidingen bij Burgemeester Moorsstraat in Hoogerheide

In Hoogerheide is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats bij de Burgemeester Moorsstraat 14. Het gaat om het aanleggen, vervangen of aanpassen van kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor telecomvoorzieningen. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden.

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