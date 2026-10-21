Navigatie overslaan
Ontdek

Kabel- en leidingwerkzaamheden aan Langeweg in Ossendrecht

In Ossendrecht is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden aan de Langeweg 51.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden hebben betrekking op nutsvoorzieningen, zoals gas, water of elektriciteit. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden door de gemeente Woensdrecht. Het exacte doel van de werkzaamheden is niet verder toegelicht.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Woensdrecht

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.