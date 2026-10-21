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Kabel- en leidingwerkzaamheden aan Langeweg in Ossendrecht
In Ossendrecht is een vergunning verleend voor kabel- en leidingwerkzaamheden aan de Langeweg 51.
De werkzaamheden hebben betrekking op nutsvoorzieningen, zoals gas, water of elektriciteit. De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden door de gemeente Woensdrecht. Het exacte doel van de werkzaamheden is niet verder toegelicht.
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