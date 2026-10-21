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Maatwerkvoorschriften vastgesteld voor locatie in Rijkevoort

De gemeente Land van Cuijk heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor een locatie aan de Hoogeindsestraat 16a in Rijkevoort. Het gaat om afwijkende regels voor geluid en aanvullende maatregelen. Over deze beslissing zijn eerder zienswijzen ingediend.

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De maatwerkvoorschriften maken het mogelijk om af te wijken van de standaard geluidgrenswaarden. Ook worden er specifieke maatregelen vastgelegd die op de locatie van toepassing zijn. Dit soort voorschriften biedt ruimte voor een situatiegerichte aanpak, afgestemd op de omstandigheden ter plekke.

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