Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan de Valkenhof in Made

De gemeente Drimmelen heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen bij een woning aan de Valkenhof in Made. Het bord met kenteken wordt geplaatst vanwege de mobiliteitsbehoefte van de bewoner.

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De parkeerplaats is gereserveerd voor de bewoner die een gehandicaptenparkeerkaart heeft en geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren. Dit besluit draagt bij aan de zelfredzaamheid en leefbaarheid van de aanvrager. De locatie is zorgvuldig gekozen om verkeersveiligheid en toegankelijkheid te waarborgen.