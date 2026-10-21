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Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan de Kloosterhof in Made
De gemeente Drimmelen heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Kloosterhof in Made. Het gaat om een gereserveerd parkeervak voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.
De parkeerplaats komt bij huisnummer 19 en is bedoeld voor een aanvrager die vanwege fysieke beperkingen zijn auto dichtbij huis nodig heeft. De aanvrager heeft geen eigen parkeerplek en het besluit belemmert het algemene verkeersbelang niet, aldus de gemeente. Het parkeervak wordt gemarkeerd met een verkeersbord dat het kenteken van de auto vermeldt.
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