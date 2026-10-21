Navigatie overslaan
Ontdek

Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan de Kloosterhof in Made

De gemeente Drimmelen heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Kloosterhof in Made. Het gaat om een gereserveerd parkeervak voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats komt bij huisnummer 19 en is bedoeld voor een aanvrager die vanwege fysieke beperkingen zijn auto dichtbij huis nodig heeft. De aanvrager heeft geen eigen parkeerplek en het besluit belemmert het algemene verkeersbelang niet, aldus de gemeente. Het parkeervak wordt gemarkeerd met een verkeersbord dat het kenteken van de auto vermeldt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Drimmelen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.