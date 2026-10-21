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Boxtel biedt kosteloze huwelijksvoltrekkingen op dinsdagochtend

In Boxtel kun je op dinsdagmorgen kosteloos trouwen of een partnerschap registreren. Dit kan op het gemeentehuis aan de Markt 1 om negen uur of half tien.

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De kosteloze ceremonie wordt uitgevoerd aan een balie in het gemeentehuis en is beschikbaar voor huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen van partnerschappen naar huwelijken. Voor uitgebreide of flitsceremonies gelden andere voorwaarden en tijden, afhankelijk van de gekozen optie. Het besluit, dat de vorige regeling uit 2020 vervangt, is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Boxtel.

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