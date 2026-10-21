Website Helmond.nl blijft bereikbaar ondanks landelijke problemen

Veel Nederlandse websites kampen met problemen door kwetsbaarheden in PHP. Helmond.nl is gewoon bereikbaar omdat de kwetsbare onderdelen niet worden gebruikt.

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Op dit moment zijn veel websites in Nederland offline door meldingen over mogelijke beveiligingsproblemen in PHP. PHP is een programmeertaal die vaak wordt toegepast voor websites. Voor de website van Helmond is er echter geen reden tot zorg. De kwetsbare onderdelen van PHP die problemen veroorzaken, worden niet gebruikt.

De website Helmond.nl blijft dus toegankelijk. Wel kan het inloggen via DigiD soms problemen opleveren. Als je hier hinder van ondervindt, wordt aangeraden om het later opnieuw te proberen.

Beveiliging blijft in de gaten

De gemeente Helmond laat weten dat ze de situatie rondom de kwetsbaarheden nauwlettend volgen. Ze begrijpen dat het offline gaan van andere websites vragen kan oproepen. Nieuwe informatie wordt direct verwerkt in het nieuwsbericht op hun website.

Ondertussen adviseren ze inwoners die meer willen weten over de landelijke situatie om de liveblogs van verschillende nieuwssites te raadplegen.