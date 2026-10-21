PSV-app offline vanwege beveiligingsprobleem

De PSV-app is tijdelijk offline gehaald vanwege een wereldwijd beveiligingsprobleem in gebruikte software. Ook de PSV Business-app en websites van PSV Movement en het Philips Stadion zijn getroffen. Het is een voorzorgsmaatregel, er zijn geen aanwijzingen dat gegevens zijn buitgemaakt.

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PSV heeft besloten de app tijdelijk offline te halen op advies van de ontwikkelaar. Dit besluit volgt na een wereldwijd probleem in een veelgebruikte software die de techniek achter websites en apps ondersteunt. Het gaat niet om een specifiek probleem bij PSV, maar om een bredere technische kwetsbaarheid.

De ontwikkelaars van de getroffen software werken momenteel aan een oplossing. PSV wil elk risico vermijden en heeft ervoor gekozen om de app offline te houden totdat de update volledig is doorgevoerd. Dit geldt ook voor de PSV Business-app en de websites van PSV Movement en het Philips Stadion.

Geen aanwijzingen voor datalek

Volgens PSV zijn er geen signalen dat persoonlijke gegevens zijn gestolen of dat er sprake is van een hack. Het offline halen van de app is puur een voorzorgsmaatregel om de veiligheid te waarborgen.

Beschikbaarheid later vandaag

De app zal weer online komen zodra duidelijk is dat het veilig kan. Naar verwachting volgt later vandaag meer informatie over de oplossing en de beschikbaarheid.

Voor updates kun je terecht op PSV.nl, waar het laatste nieuws en verdere informatie over de app worden gedeeld.