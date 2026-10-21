Noodkap van bomen in Oisterwijk voor veiligheid

De gemeente Oisterwijk verwijdert soms bomen uit veiligheidsoverwegingen. Zieke, beschadigde of instabiele bomen kunnen gevaar opleveren voor inwoners, bezoekers en verkeer. Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden versterken dit probleem. Waar mogelijk worden gekapte bomen vervangen door nieuwe.

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In Oisterwijk is soms een noodkap nodig om de openbare veiligheid te waarborgen. Het gaat om bomen die bijvoorbeeld door ziekten zoals iepziekte, essentaksterfte of roetschorsziekte ernstig zijn aangetast. Ook ouderdom, stormschade of een slechte conditie kunnen een directe bedreiging vormen. Verzwakte bomen breken sneller, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Klimaatverandering speelt een belangrijke rol bij het verzwakken van bomen. Langdurige droogte, hitte en extreme weersomstandigheden zorgen ervoor dat soorten zoals beuken en berken het zwaar hebben. Deze bomen worden gevoeliger voor ziekten, plagen en takbreuk. Soms is ingrijpen noodzakelijk om de veiligheid in de openbare ruimte te garanderen.

Groen blijft belangrijk

Hoewel veiligheid vooropstaat, zet de gemeente zich in voor het behoud van het groene karakter van Oisterwijk. Bomen die worden gekapt, worden waar mogelijk vervangen door nieuwe, toekomstbestendige exemplaren. Hiermee blijft de gemeente werken aan een leefbare en klimaatbestendige omgeving.

Direct ingrijpen bij gevaar

Een noodkap wordt uitgevoerd als een boom een acuut risico vormt. Voor ernstig zieke bomen, zoals die met iepziekte, is geen vergunning nodig. De gemeente inspecteert regelmatig alle bomen in de openbare ruimte en grijpt pas in wanneer andere maatregelen niet voldoende zijn. Soms blijven delen van gekapte bomen liggen als leefgebied voor dieren.

Meer informatie over kapvergunningen en het beleid rondom bomen is te vinden via de gemeente Oisterwijk.