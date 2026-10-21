Website gemeente Oss weer online na onderhoud

De website van de gemeente Oss is weer bereikbaar na een wereldwijde kwetsbaarheid in websoftware. Tot acht uur 's avonds was de online dienstverlening niet beschikbaar vanwege preventief onderhoud.

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Uit voorzorg heeft de gemeente Oss haar digitale systemen gecontroleerd en beveiligingsupdates uitgevoerd. Dit was nodig door de ontdekking van kritieke kwetsbaarheden in veelgebruikte websoftware wereldwijd.

De maatregelen hadden als doel om de dienstverlening en gegevens van de gemeente optimaal te beschermen. Door de werkzaamheden waren inwoners tijdelijk niet in staat om gebruik te maken van de online diensten.

Beveiliging verbeterd

De gemeente meldt dat er passende maatregelen zijn genomen om toekomstige problemen te voorkomen. Na de updates is de website weer volledig operationeel en veilig in gebruik.

De werkzaamheden en controles zijn afgerond rond acht uur 's avonds. Sindsdien is de digitale dienstverlening van de gemeente Oss weer beschikbaar voor alle inwoners.