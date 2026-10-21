Adrie Koster tijdelijk hoofdtrainer Willem II

Adrie Koster (71) is tijdelijk hoofdtrainer van Willem II. De ervaren trainer vervangt een vaste hoofdcoach tot er een nieuwe is gevonden.

Gevonden voor jou

Adrie Koster, die al als technisch adviseur aan Willem II verbonden is, neemt tijdelijk de taak van hoofdtrainer op zich. Het is niet de eerste keer dat hij een belangrijke rol speelt binnen de Tilburgse voetbalclub.

De 71-jarige trainer heeft in het verleden al meerdere functies bekleed bij Willem II. Hij kent de club daardoor goed en zal samenwerken met assistent-trainers Danny Schenkel en Pim Hendrix.

Willem II zoekt ondertussen naar een nieuwe vaste hoofdtrainer. Tot die tijd blijft Koster de honneurs waarnemen.