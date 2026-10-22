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Stroomstoring in Erp: oorzaak nog onbekend

In Erp, gemeente Meierijstad, is sinds kwart voor zeven vanochtend een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en het herstel wordt naar verwachting rond kwart voor tien afgerond.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5469 in Erp. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen geen elektriciteit hebben. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, onderzoekt de oorzaak.

De storing begon vroeg in de ochtend en wordt naar verwachting binnen enkele uren opgelost. Tot die tijd kan het in delen van Erp even zonder stroom zijn.

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