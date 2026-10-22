Website Hilvarenbeek weer online na beveiligingslek

De website en online diensten van Hilvarenbeek zijn weer bereikbaar. Woensdag 21 oktober waren ze tijdelijk offline vanwege een beveiligingslek.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft de website en online diensten uit voorzorg offline gehaald. Dit gebeurde om gegevens van gebruikers en de systemen van de gemeente te beschermen.

Na het ontdekken van het lek zijn noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Ook zijn controles uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alles weer veilig is.

Sinds woensdagavond kunnen inwoners de website en diensten van Hilvarenbeek opnieuw gebruiken. De gemeente bedankt iedereen voor het geduld en begrip tijdens het probleem.