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Drimmelen wil stukje grond in Lage Zwaluwe verkopen

De gemeente Drimmelen wil een strook grond van 15 vierkante meter bij Plantsoen 33 in Lage Zwaluwe verkopen. De eigenaar van het aangrenzende perceel is de enige kandidaat.

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De strook grond wordt nu als tuin gebruikt door de bewoners van Plantsoen 33. Volgens het gemeentebeleid mogen reststroken alleen verkocht worden aan de eigenaar van het naastgelegen perceel. De gemeente heeft aangegeven dat de verkoop na een vastgestelde termijn wordt afgerond.

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