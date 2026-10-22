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Motorcross Made mag doorgaan in Wagenberg
De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor het evenement 'DVO Motorcross Made'. Het vindt plaats op het Zeggestraatje in Wagenberg van 6 tot en met 8 november 2026.
Het motorcrossevenement krijgt ook ontheffing voor geluid op specifieke tijden. Op vrijdag 6 november begint het om vijf uur 's middags en duurt tot één uur 's nachts. Zaterdag start de motorcross om acht uur 's ochtends en eindigt op zondag om één uur 's nachts. Op zondag is er nog een programma tussen één uur 's middags en acht uur 's avonds.
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