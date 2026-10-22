Navigatie overslaan
Ontdek

Intocht en uittocht Sinterklaas in Lage Zwaluwe aangekondigd

Op zaterdag 14 november en zondag 6 december vindt in Lage Zwaluwe de in- en uittocht van Sinterklaas plaats. Het evenement speelt zich af aan de haven, in Basisschool de Grienden en langs een aangeleverde route.

Gevonden voor jou

De intocht van Sinterklaas is gepland op zaterdag 14 november van half twee tot vier uur ’s middags. De uittocht volgt op zondag 6 december van half zeven tot half acht ’s avonds. Voor beide momenten is ook ontheffing van de geluidregels verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Drimmelen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.