Intocht en uittocht Sinterklaas in Lage Zwaluwe aangekondigd

Op zaterdag 14 november en zondag 6 december vindt in Lage Zwaluwe de in- en uittocht van Sinterklaas plaats. Het evenement speelt zich af aan de haven, in Basisschool de Grienden en langs een aangeleverde route.

Gevonden voor jou

De intocht van Sinterklaas is gepland op zaterdag 14 november van half twee tot vier uur ’s middags. De uittocht volgt op zondag 6 december van half zeven tot half acht ’s avonds. Voor beide momenten is ook ontheffing van de geluidregels verleend.