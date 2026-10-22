Benefietdiner in Son en Breugel voor het goede doel

Restaurant ’t Kleijn Geluck en Stichting Rouwen & Vieren organiseren donderdag een benefietdiner voor ondernemers in Son en Breugel. De avond draait om ontmoeten, genieten en bijdragen aan een goed doel.

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Restaurant ’t Kleijn Geluck opent donderdagavond de deuren voor een benefietdiner. Het diner wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Rouwen & Vieren en is bedoeld voor ondernemers uit Son en Breugel. De initiatiefnemers willen met dit evenement aandacht vragen voor het werk van de stichting.

Rick en Sanne, eigenaren van ’t Kleijn Geluck, verzorgen het diner zonder dat er een rekening volgt. In plaats daarvan kunnen gasten een donatie doen aan de stichting. Het benefietdiner biedt een unieke kans om te genieten van een gezellige avond en tegelijkertijd iets te betekenen voor een ander.

Praktische details

Het evenement vindt plaats op donderdag 22 oktober 2026 van kwart over zes tot negen uur ’s avonds. De locatie is ’t Kleijn Geluck aan het Raadhuisplein 20 in Son. De bijdrage van de gasten is vrijwillig en komt volledig ten goede aan Stichting Rouwen & Vieren.

De stichting zet zich in voor mensen die steun nodig hebben bij het verwerken van verlies. Dit benefietdiner helpt om hun belangrijke werk onder de aandacht te brengen en financieel te ondersteunen.

Het initiatief laat zien hoe ondernemers in Son en Breugel elkaar kunnen ontmoeten en samen bijdragen aan een goed doel. Een bijzondere avond met een mooie boodschap.