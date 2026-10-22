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Onbemand verkooppunt krijgt vergunning in Boerdonk

In Boerdonk is toestemming gegeven voor een onbemand verkooppunt aan de Veerstraat. Dit verkooppunt mag voor een periode van maximaal vijf jaar worden gerealiseerd.

Gevonden voor jou

De locatie van het verkooppunt ligt nabij huisnummer 7 aan de Veerstraat in Boerdonk. De vergunning is op 20 oktober 2026 verleend door de gemeente Meierijstad. Het gaat om een tijdelijke voorziening die zonder personeel zal opereren.

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