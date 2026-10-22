Advertentie
Onbemand verkooppunt krijgt vergunning in Boerdonk
In Boerdonk is toestemming gegeven voor een onbemand verkooppunt aan de Veerstraat. Dit verkooppunt mag voor een periode van maximaal vijf jaar worden gerealiseerd.
De locatie van het verkooppunt ligt nabij huisnummer 7 aan de Veerstraat in Boerdonk. De vergunning is op 20 oktober 2026 verleend door de gemeente Meierijstad. Het gaat om een tijdelijke voorziening die zonder personeel zal opereren.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie